Pakistan wil bij religieuze toeristen goede sier maken met Sikh-tempels

Religieuze minderheden brengen geld in het laatje, zo ontdekte de Pakistaanse premier Imran Khan. Nu promoot hij wereldwijd het religieus toerisme in Pakistan. De sprookjesachtige Sikh tempels zijn niet alleen een bedevaartplek, maar ook een populaire bezienswaardigheid voor toeristen.

Islamabad

Balbeer Singh (24) draagt een tulband en een baard. Als aanhanger van het Sikhisme knipt hij zijn haren niet, uit respect voor Gods schepping van de mens. Als Sikh, discipel, wordt hij geacht een armband te dragen, een lange onderbroek en een zwaard. Balbeer haalt zijn identiteit uit zijn geloof. Hij wil graag zijn liefde voor Sat Naam, zijn god, uitleggen en gaat er even goed voor zitten. ‘Het Sikhisme is vijf eeuwen geleden door Guru Nanak opgericht. Ik zie het als een progressieve religie die wars is van rituelen en dogma’s. Voor ons is iedereen gelijk en zijn we vooral op aarde om ons dienstbaar voor anderen te maken.’

Singh is geboren in Nankana Sahib, buiten de stad Lahore, waar zijn geestelijke leider Guru Nanak ooit tijde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .