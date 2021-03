Afrikaanse bosolifant ernstig bedreigd

In ruim dertig jaar is het aantal Afrikaanse bosolifanten met bijna 90 procent afgenomen. Stropers hebben het gemakkelijk, want het dier leeft in landen waar nauwelijks toezicht is.

Wageningen

Voor het eerst is de Afrikaanse bosolifant als apart soort meegenomen op De Rode Lijst voor bedreigde diersoorten. Het landdier staat bij binnenkomst gelijk aangemerkt als ernstig bedreigd met uitsterven. In de afgelopen 31 jaar is de populatie met 86 procent afgenomen. Er leven nog 40.000 bosolifanten in het wild. De Rode Lijst wordt jaarlijks uitgebracht en schetst een beeld over de status van 134.400 soorten planten, dieren en schimmels.

‘Het is de eerste keer dat wetenschappers de bosolifant en de savanneolifant loskoppelen in hun dataverzameling’, vertelt bioloog en WWF wildlife-adviseur Christiaan van der Hoeven. ‘Dit is een ontzettend belangrijke ontwikkeling voor de bescherming van de bosolifant.’..

