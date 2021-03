Engelse school dicht na protest over Mohammed-spotprent

Een Engelse school is vrijdagochtend dichtgegaan na aanhoudende protesten vanwege een getoonde spotprent van de profeet Mohammed tijdens een theologieles. Een dag eerder had de schoolleiding de betrokken docent geschorst.

West-Yorks

De 29-jarige docent had de afbeelding maandag laten zien tijdens Religious Education. Het leidde tot verontwaardiging van enkele ouders en sinds donderdag was de Batley Grammar School in het Noord-Engelse West-Yorks het decor van betogingen, niet alleen van ouders maar vooral ook van sympathisanten uit de wijde omgeving. Een van de demonstranten liet via sociale media weten dat de docent ‘twee miljard moslims’ had geschoffeerd. Moslims beschouwen het tonen van de spotprent als blasfemie.

doodsbedreigingen

Het hoofd van de school, Gary Kibble, heeft de getoonde afbeelding ‘ongepast’ genoemd en bood namens de school zijn verontschuldigingen aan. Hij zag zich genoodzaakt de jonge docent o..

