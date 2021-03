In Servië loopt vaccinatietoerist zonder probleem prikhal binnen

Waar veel Balkanlanden naar het Westen kijken voor hulp in de covid-crisis, vertrouwt Servië op China en Rusland. Met spectaculair gevolg: vaccins zijn er in overvloed. Dat leidt tot het bizarre fenomeen vaccinatietoerisme: buitenlanders die een prik komen halen. ‘Ik vulde gewoon mijn paspoortnummer in, en kreeg een mail met een afspraak.’