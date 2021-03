Suriname matigt met app prijzen

In de strijd om onterechte prijsverhogingen in supermarkten tegen te gaan, krijgen Surinamers vanaf deze week de mogelijkheid om via een app onregelmatigheden direct door te geven.

Paramaribo

Het gaat daarbij om de prijzen van de 38 zogenaamde basisgoederen zoals suiker, zout, aardappelen, babymelk, gist en mondkapjes, heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vrijdag bekendgemaakt.

De nieuw ontwikkelde app is het antwoord van het ministerie op de vele klachten van consumenten over onder meer onrealistisch hoge prijzen en vervallen producten, maar ook over voorverpakte goederen die minder inhoud hebben dan op de verpakking staat. De bedoeling is dat de Economische Controle Dienst aan de hand van de meldingen controle in de winkel kan uitvoeren en indien nodig maatregelen neemt. De app maakt het ook voor alle klanten mogelijk om op ieder moment te zien wat de door de overheid vastgestelde prijs van de basisgoederen is. Afwijkingen van deze officiële prijzen kunnen via dezelfde app gemeld worden.

De belabberde economische situatie en de daarmee samenhangende instabiele wisselkoers zorgen ervoor dat de prijzen in de Surinaamse winkels soms wel drie keer in een week omhoog gaan. Dit gebeurt omdat veel levensmiddelen worden geïmporteerd. <