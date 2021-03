Finnen zijn weer het gelukkigst

Helsinki

Voor het vierde jaar op rij is Finland gerangschikt als het gelukkigste land ter wereld. Dat staat in het World Happiness Report dat de Verenigde Naties (VN) vrijdag uitbrachten, ruim een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus tot een pandemie had verklaard. Het is volgens de onderzoekers geen verrassing dat Finland op de eerste plaats staat, omdat het land altijd hoog scoort op het onderdeel ‘wederzijds vertrouwen’. Dit vertrouwen zou hebben bijgedragen aan het beschermen van levens tijdens de pandemie. Ook de inwoners van Nederland, op plaats vijf, hebben veel vertrouwen in elkaar. Verder staan Zwitserland, Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden, Luxemburg en Nieuw-Zeeland in de top tien. De Verenigde Staten staan op plaats 20, Rusland op 77, China op 85 en India op 140. Onderaan de lijst, die bestaat uit bijna 150 landen, staan Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan.

Opmerkelijk is dat er, ondanks de coronapandemie, geen afname is in hoe mensen hun welzijn evalueren. Een verklaring zou zijn dat COVID-19 wordt gezien als bedreiging van buitenaf, aldus een onderzoeker. ‘Dat zorgt voor een gevoel van solidariteit'.