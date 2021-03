Journalist BBC in Myanmar verdwenen

Yangon

De Britse omroep BBC heeft bezorgd gereageerd op de verdwijning van een journalist in Myanmar, waar grote onrust is ontstaan na een staatsgreep. De Britse omroep zegt dat zijn verslaggever Aung Thura is meegenomen door ‘ongeïdentificeerde mannen’ in de hoofdstad Naypyidaw. Dat gebeurde terwijl hij buiten een rechtbank aan het werk was. De BBC bericht dat de mannen die de journalist meenamen gewone burgerkleding droegen. Ze arriveerden in een busje en wilden Aung Thura zien. Die zou daarna zijn afgevoerd met een collega van een lokaal medium. De omroep zegt sindsdien geen contact meer te kunnen krijgen met Aung Thura en doet al het mogelijke om hem terug te vinden.

In Myanmar heerst al weken chaos vanwege de coup door de strijdkrachten. Veiligheidstroepen hebben burgers beschoten die demonstreren voor het herstel van de democratie. <