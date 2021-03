Palestijnen op weg naar de verkiezingen – en moeilijkheden

Het wordt menens, met de Palestijnse verkiezingen. Zo is deze week – met medewerking van het Nederlandse Kieskompas – het Palestijnse Kieskompas gelanceerd, twee maanden nadat Mahmoud Abbas de eerste Palestijnse verkiezingen na vijftien jaar heeft aangekondigd. De verkiezingen zullen volgens plan in drie etappes plaatsvinden: op 22 mei voor het parlement, op 31 juli voor de president en op 31 augustus voor de nationale raad van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Ook Hamas, dat de Gazastrook in handen heeft en bestuurt, wil eraan deelnemen en is in beweging gekomen. Het Qods Nieuwsagentschap maakte begin deze week bekend dat ‘de Shuraraad van Hamas de interne stemming in Gaza heeft afgerond’. Daarbij zijn in drie rondes van geheime st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .