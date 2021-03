EMA noemt voordelen van gebruik AstraZeneca groter dan de risico’s

Amsterdam

De voordelen van het vaccin – het voorkomt dagelijks vele ziekenhuisopnames en sterfgevallen door het coronavirus – zijn volgens het EMA vele malen groter dan de mogelijke risico’s. Volgens minister De Jonge is de veiligheid van het vaccin hiermee ‘boven elke twijfel verheven’.

Het vaccin van AstraZeneca kwam onder vuur te liggen na een aantal ziektemeldingen. De Europese medicijnwaakhond PRAC vond uiteindelijk 25 ernstige gevallen waarbij sprake was van een combinatie van bloedstolling en een zeer laag aantal bloedplaatjes. Zeven personen kregen in bloedvaten in het hele lichaam last van stollingen, achttien mensen in de hersenen. Negen personen overleden erdoor. Voor Nederland was dit zondag reden ..

