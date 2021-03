Australië lanceert een app om toestemming te geven voor seks. Critici zien het niet als een oplossing

Canberra

Een app waarin je registreert of je erin toestemt om seks te hebben met een bepaald persoon. Volgens een Australische politiechef, Mick Fuller, zou het lanceren van zo’n app seksueel geweld en verkrachting moeten tegengaan.

Tot nu toe ziet hij veel problemen in het gesprek over seks en toestemming. Niet altijd is duidelijk of iemand wel of geen seks wilde, zegt Fuller. ‘Dat gesprek is blijven hangen in de jaren vijftig en dat werkt duidelijk niet’, schrijft de politiechef in een opiniestuk in The Daily Telegraph. De oplossing? ‘Een optie is technologie.’

digitale overeenkomst

Gebruikers van de app zouden voordat ze op date gaan met elkaar, hun naam kunnen invoeren..

