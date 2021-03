Volt: jong, nieuw en gemaakt in Europa

Terwijl Nederland eurosceptischer zou zijn dan ooit, komt een partij in de Tweede Kamer die voluit inzet op Europese integratie. Opvallend? De victorie begon vorig jaar in Brussel.

Lijsttrekker Laurens Dassen van Volt maakte woensdag in Den Haag kennis met zijn nieuwe werkplek.

Nu wandelt de partij in Nederland voor het eerst een nationaal parlement binnen. Verrassend? Sinds de oprichting van Volt in 2017, niet toevallig een jaar na de Britse keuze voor een vertrek uit de Europese Unie, zijn in Duitsland, Italië en Bulgarije al tientallen kandidaten verkozen in gemeenteraden en regionale parlementen.

Boeselager is baron, relatief jong (33) en werkte ooit als business consultant. Daarmee onderstreept hij het imago van Volt: een partij van jonge dertigers die hoog zijn opgeleid en een goede maatschappelijke positie bekleden.

U kent Damian Hieronymus Johannes Freiherr von Boeselager niet? Geen schande. De Duitser bemachtigde in 2019 de eerste zetel van de pan-Europese partij Volt in het Europees Parlement.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.