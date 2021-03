Meldingen trombose na AstraZeneca-prik lopen op

Het aantal meldingen in België van bloedstollingsproblemen of trombose na inenting met het AstraZeneca-vaccin is opgelopen tot elf.

Brussel

Twee ernstige gevallen worden verder onderzocht, meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ze zijn doorgegeven aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat onderzoek doet naar een mogelijk verband tussen bloedstolsels en het AstraZeneca-vaccin.

Van de elf meldingen worden zes als niet-ernstige en vijf als ernstige bijwerkingen gecategoriseerd, aldus het FAGG op zijn website. Van de gevallen die verder worden bestudeerd, is bij één sprake van verminderde bloedplaatjes. Bij het andere geval gaat het om trombose en een acute daling van het aantal bloedplaatjes die een ziekenhuisopname vereisten.Tot nu zijn volgens het agentschap 215.862 doses van het COVID-19-vaccin van AstraZeneca toegediend in België. De vaccinatiecampagne met de prikken van de Brits-Zweedse farmaceut is, anders dan in veel andere EU-landen waaronder Nederland, niet tijdelijk stilgelegd uit zorgen om bloedstolsels. Het EMA maakt vandaag zijn bevindingen bekend.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam woensdag met het advies aan landen om burgers vooralsnog te blijven inenten met het vaccin van AstraZeneca. De voordelen wegen zwaarder dan de risico’s, zegt de WHO. Naast België gaat ook het Verenigd Koninkrijk door met vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De Britse minister van Volksgezondheid heeft woensdag in een opiniestuk benadrukt dat zijn landgenoten zich geen zorgen hoeven te maken. Matt Hancock schrijft dat het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf in zijn land meer dan 11 miljoen keer is gebruikt. Het aantal gevallen van bloedstolsels onder gevaccineerde mensen ligt volgens hem niet hoger dan onder de bevolking in het algemeen. De Britse premier Boris Johnson gaat voor het AstraZeneca-vaccin. Hij krijgt binnenkort een prik van het middel. <