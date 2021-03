Een vaccinatiepaspoort bewijst dat de drager is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen heeft.

Brussel

Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst dat de drager tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft. De Europese Commissie stelt voor het certificaat ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland te gebruiken. Zij laat het aan de Europese landen zelf om te beslissen of ze mensen toelaten die zijn ingeënt met niet door de EU goedgekeurde vaccins, zoals het Russische Spoetnik of Chinese vaccins.

Volgens het plan blijven de EU-landen ook zelf verantwoordelijk voor beperkende maatregelen die ze aan toeristen en andere bezoekers opleggen, zoals een verplichte quarantaine uit landen waar een heel hoog besmettingsrisico is. M..

