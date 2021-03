Slag om de arm bij energie op zee. ‘Effecten van windenergie op zee vragen om meer onderzoek’

De Europese Commissie wil veel meer energie opwekken via windmolens op zee. Maar kan dat wel? De rapporteur van de Visserijcommissie in het Europees Parlement, Peter van Dalen, houdt een slag om de arm.

Brussel

Anderhalve week geleden protesteerden in Amsterdam honderden mensen tegen de aanleg van windmolens op het land. Volgens een van de organisatoren is duurzame energieopwekking prima, maar niet in de vorm van windturbines vlak bij woonwijken of in de natuur. ‘Het is veel goedkoper om ze op zee te plaatsen’, klonk het tijdens de demonstratie. ‘Daar is ook veel meer wind.’

Maar is de zee wel zo’n goed alternatief? Ja, zegt de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Als eerste stap moeten windmolens op zee over tien jaar vijf keer zoveel energie leveren als eind vorig jaar, staat in de Green Deal, de stapel voornemens van de commissie-Von der Leyen om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Maar woensdag bleek d..

