Angst onder Aziatische Amerikanen na schietpartijen in Atlanta

Atlanta

Een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. Zo bestempelen Aziatische Amerikanen de schietpartijen bij drie kuuroorden in Georgia. In totaal zijn acht mensen doodgeschoten, onder wie zes mensen van Aziatische afkomst. Eén persoon raakte gewond. Vier mensen werden doodgeschoten bij een spa in de buitenwijk Woodstock. Op camera’s is te zien dat de dader vervolgens op de vlucht sloeg. Hij reed naar twee wellnesscentra in Atlanta waar nog eens vier mensen werden vermoord. Enkele uren later, driehonderd kilometer van Atlanta vandaan, werd de 21-jarige verdachte Robert Aaron Long opgepakt.

Op de grote vraag of er sprake was van een racistisch motief, reageert de verdachte ontkennend. Long noemt zichzelf seksverslaafd en ‘wilde alle ve..

