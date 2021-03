Boris Johnson lonkt naar het Verre Oosten

Het land vormt een ‘systematische’ dreiging voor de open samenlevingen, is een gevaar voor de staatsveiligheid en schendt mensenrechten, maar ondanks deze nadelen wil Boris Johnson diepere handelsbetrekkingen met China.

Londen

Dat maakte de Britse premier bekend tijdens de presentatie van het toekomstige buitenland- en defensiebeleid van het Verenigd Koninkrijk. Zijn partijgenoten hebben al twijfels geuit over deze handreiking.

Voor het eerst heeft Johnson in het Lagerhuis meer duidelijkheid gegeven over de Britse rol in de wereld na de brexit. Hoe zullen de Britten zich positioneren te midden van de wereldmachten? Vanzelfsprekend zien ze de Verenigde Staten als de beste bondgenoot, al heeft Joe Biden reeds laten weten geen haast te hebben met het afsluiten van een vrijhandelsakkoord. En uiteraard willen ze de banden aanhalen met andere oud-koloniën.

De grote vraag is met welke blik Johnson naar het het Oosten kijkt. Daar is nu wat meer duidelijkheid ..

