VS weet zich geen raad met migrantenkinderen aan de grens met Mexico

Een groep migranten in Tijuana, Mexico, doet een beroep op president Biden om hen toe te staan de Verenigde Staten in te mogen.

El Paso

Een crisis wil Alejandro Mayorkas, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, de situatie bij de Mexicaanse grens nog niet noemen. ‘Overweldigend’, dat wel.

De minister bezigde die beschrijving volgens de Washington Times vorige week in een mail naar zijn ambtenaren. In het bericht riep hij hen op om als vrijwilliger naar het grensgebied te gaan om de autoriteiten te ondersteunen in de opvang van migranten.

Sinds het aantreden van Joe Biden als nieuwe leider van de Verenigde Staten, ziet het land zich geconfronteerd met een grote toename aan inwoners uit Midden-Amerika. In de VS hopen zij, in tegenstelling tot hun vaderland, een leven zonder armoede en geweld te vinden.

In februari werden bijna honderdduizend migrante..

