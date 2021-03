Geweld in Mozambique escaleert snel: ook kinderen van 12 jaar onthoofd door jihadisten

Het terroristisch geweld in het noorden van Mozambique wordt steeds wreder en dreigt over te slaan naar de naburige regio’s. Bijna een derde van de bevolking (670.000 inwoners) is al gevlucht voor geweld, plundering en gruwelijke moordpartijen. Burgers worden met machetes onthoofd en door midden gehakt. Zelfs kinderen jonger dan 12 jaar zijn onthoofd door jihadisten.

Kinderen in een opvangkamp in het district Chiure, gevlucht voor het geweld in de provincie Cabo Delgado.Â

Maputo

Een moeder zag haar 12-jarige zoon vermoord worden vanuit de schuilplaats waar ze met haar andere kinderen zat, zo blijkt uit ooggetuigenverslagen die hulporganisatie Save the Children dinsdag naar buiten heeft gebracht. ‘De aanvallen op kinderen zijn ziekmakend. Onze hulpverleners zijn in tranen gebracht door de verhalen over de ongekende wreedheden die moeders in opvangkampen vertellen’, zo zei Chance Briggs, landendirecteur van Save the Children.

De Jeugd

De terreurgroep Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ), lokaal bekend onder de naam al-Shabaab (De Jeugd) naar de bekende terreurgroep in Somalië, maakt zich sinds 2017 schuldig aan ongekende wreedheden in de grondstofrijke noordelijke provincie Cabo Delgado. De g..

