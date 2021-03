Hof Portugal wil striktere tekst in wet euthanasie

Het grondwettelijke hof van Portugal heeft een euthanasiewet die het parlement in januari aannam verworpen.

Lissabon

De wet die beëindiging van het leven van terminale patiënten legaal had moeten maken, is volgens de hoogste rechter in het overwegend rooms-katholieke land niet strikt genoeg geformuleerd.

Volgens de wet zouden wilsbekwame inwoners van Portugal boven de achttien jaar in aanmerking voor euthanasie kunnen komen als ze terminaal zijn en ‘ondraaglijk’ lijden. Daarmee zou Portugal het vierde land in Europa en het zevende land in de wereld worden waar artsen het leven van terminale patiënten mogen beëindigen.

De conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa had de wet moeten ondertekenen, maar vroeg om een oordeel van het constitutionele hof. Het parlement kan met de uitspraak in het achterhoofd de wet nu in een nieuwe tekst gaan gieten. <