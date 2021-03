Berlijn vreest run Duitsers op Mallorca

Berlijn

De Duitse regering roept haar burgers dringend op niet naar het buitenland te reizen, nu er een massale run is ontstaan op het Spaanse eiland Mallorca. Alleen al luchtvaartmaatschappij Eurowings biedt rond Pasen driehonderd vluchten extra aan. Het einde van de reiswaarschuwing is geen vrijbrief om nu maar te reizen, benadrukt Berlijn. Ook media in Spanje, waar strenge beperkingen gelden, klagen over de gevolgen van de Duitse verruiming. Spanje verandert in een bunker voor de Spanjaarden en een oase voor toeristen, klaagde de krant ABC. De Duitse autoriteiten verklaarden Mallorca, Ibiza, Menorca en delen van het vasteland van Spanje en Portugal veilig. <