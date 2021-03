Moskou

Uit naam van de broer van de Syriër eisen de drie organisaties dat het Onderzoekscomité, een soort OM dat rechtstreeks onder president Vladimir Putin valt, een strafrechtelijk onderzoek tegen Wagner-huurlingen start wegens de gruwelijke marteling van de Syriër die zijzelf op video vastlegden.

Het is nog onduidelijk of het Onderzoekscomité de zaak zal oppakken, maar het is de eerste keer dat iemand het aandurft het huurlingenleger verantwoording te laten afleggen over zijn operaties in het buitenland.

Wagner is opgericht door Jevgeni Prigozjin, een man die ook wel bekend staat als ‘president Putins kok’. Hij was eerst chef-kok van het Kremlin, bouwde daarna met opdrachten van de overheid een caterin..

