Zo wint groen-links bij onze oosterburen gestaag de verkiezingen

De CDU heeft harde klappen opgelopen bij deelstaatverkiezingen in Duitsland, evenals de AfD. Maar de rode draad is minstens zo opvallend: weer winst voor de Groenen.

Stuttgart

‘De kiezer heeft ons, Bündnis 90/Die Grünen, met afstand tot de grootste partij gemaakt.’ Veel nuchterder had Winfried Kretschmann, sinds 2011 minister-president van de deelstaat Baden-Württemberg, zondagavond niet kunnen reageren bij de Duitse zender ZDF. Zijn partij is nu met 32,6 procent van de stemmen (was 30,3 procent) inderdaad veruit de grootste in Baden-Württemberg. De tweede partij, de christendemocratische CDU, zakte van 27 naar 24,1 procent.

Ook in de deelstaat Rijnland-Palts groeiden de Groenen. Fors, zelfs: van 5,3 naar 9,3 procent.

Winst voor de Groenen is de afgelopen paar jaar een rode draad in Duitse verkiezingen, met misschien wel de opvallendste uitschieter in Beieren. In de thuishaven van de christendemocratisc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .