Partijleiders ondertekenen Regenboogakkoord en trap met rode vrouwenschoenen: 7 dagen in 7 foto’s

Een meisje legt op Internationale Vrouwendag bloemen op een trap met rode vrouwenschoenen in de Albanese hoofdstad Tirana. Het kunstwerk is bedoeld om geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen.

De Thaise premier Prayut Chan-O-Cha sproeit handdesinfectiemiddel naar journalisten in een poging vragen over het kabinet te vermijden tijdens een persconferentie in Bangkok.

Op één na kleinste corona-uitbraak in Zuidoost-Azië

Een vrijwilliger sprayt desinfectiemiddel in een kerk in Dili, Oost-Timor. Indonesië heeft 145 corona-gevallen en nul sterfgevallen. Het eerste coronageval was op 21 maart, toen is ook de noodtoestand afgekondigd.

beeld epa / Antonio Dasiparu