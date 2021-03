Fukushima worstelt tien jaar na de ramp nog met radioactief water: in zee laten stromen?

Tien jaar na de ramp met de kerncentrale in Fukushima zit een grote hoeveelheid radioactief water in tanks. Japan wil het gefilterd in zee laten stromen – tot groot ongenoegen van milieugroepen.

Fukushima

Sinds de ramp is de kerncentrale in het Japanse Fukushima bijna onherkenbaar veranderd. Het complex staat vol met opslagcentra, bouwketen en hijskranen. Maar het is vooral de zee van watertanks die in het oog springt. Het zijn er al meer dan duizend en elke week komt er weer eentje bij.

zware aardbeving

Tien jaar geleden werd Japan opgeschrikt door een zware aardbeving vlak voor de oostkust. Die veroorzaakte een verwoestende tsunami met golven van 15 meter hoog. Door het natuurgeweld viel de pal aan de kust gebouwde kerncentrale uit. Hierdoor konden splijtstofstaven niet meer gekoeld worden en voltrok zich een meltdown in drie van de zes reactoren. 160.000 bewon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .