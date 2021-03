En dan komt er toch een reactie: de royal family is 'zeker niet racistisch'

De broers Harry en William verschenen deze week voor de camera. De contrasten tussen beiden waren groot. Waar prins Harry en zijn vrouw Meghan tijdens een twee uur durend interview vanuit hun luxueuze tuin in Californië een vloed van onthullingen deden over de Britse koninklijke familie, reageerde prins William summier – met enkele zinnen op een schoolplein, tijdens een werkbezoek. Zijn familie is 'zeker niet racistisch', zei de prins. En hij had nog niet met Harry gesproken. Maar dat was hij nog wel van plan.