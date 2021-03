Cyberaanvallen en desinformatie bedreigen de Duitse verkiezingen

Bij de parlementsverkiezingen in Duitsland wil Rusland graag invloed via cyberaanvallen en desinformatiecampagnes.

Berlijn – Brussel

Duitsland is het doelwit van een ‘systematische campagne die op verschillende niveaus wordt gevoerd’. Dat meldt de speciale ‘East StratCom task force’ van de Europese Unie. Deze taakgroep is opgericht om desinformatie tegen de EU of lidstaten tegen te gaan. In het geval van Duitsland komt de desinformatie voor het overgrote deel uit Rusland. ‘Geen enkele andere lidstaat van de EU wordt zó hevig met desinformatie aangevallen’, aldus de taakgroep.

Vrijwel tegelijk meldde het nieuwsplatform Deutsche Welle deze week dat naast gerichte desinformatie ook gerichte cyberaanvallen ‘een schaduw werpen over de verkiezingsstrijd voor de Bondsdag.’

In Duitsland zijn dit jaar landelijke verkiezingen, naast verkiezingen in zes deelstaten..

