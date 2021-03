Een barre tocht over de Andes

Op de hoogvlakte van Bolivia en Chili, waar het ’s nachts tien graden vriest, hopen groepen Venezolaanse migranten zich op. Uitgeput van een maandenlange voettocht over de Andes komen ze terecht in grenssteden die totaal niet ingesteld zijn op het bieden van onderdak.

Colchane

Toen de Venezolaanse Anyier na een barre tocht over de zuidelijke Altiplano eindelijk het Chileense dorpje Colchane bereikte, was er maar een ding dat ze verlangde: water.

De reis over de hoogvlakte van het Andesgebergte was ‘verschrikkelijk’, vertelde de vrouw vorige week aan het Franse persbureau AFP. Sinds haar vertrek uit Venezuela, in januari van dit jaar, is ze vijf landsgrenzen overgestoken. De grens van Bolivia met Chili ‘was het zwaarst’.

Om het langgerekte Zuid-Amerikaanse land te bereiken, trok Anyier wekenlang met man en kind ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .