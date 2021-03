Oeigoerse activisten mogen hopen op een kantelpunt

In Turkije werd maandag 8 maart, Internationale Vrouwendag, geprotesteerd tegen de onderdrukking van Oeigoeren in Xinjiang.

Opvallend is dat de vraag of er sprake is van een genocide in Xinjiang, het gebied in China waar Oeigoeren wonen en massaal worden opgesloten in concentratiekampen, jarenlang internationaal werd genegeerd. En dat ondanks de publicatie van vernietigende rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch. Maar nu krijgt het Aziatische land er steeds vaker van langs.

Vorige maand werd er gesproken over een ‘unicum’ toen een meerderheid van de Tweede Kamer sprak van een genocide tegen de Oeigoeren in China. Daarmee is het Nederlandse parlement het eerste in Europa dat China hiervan beschuldigt. Verwacht wordt dat meer lidstaten in de EU zullen volgen. Eerder spraken de Verenigde Staten en Canada zich hier al over uit.

