Anti-islamitisch klimaat drijft interreligieus dialoogcentrum uit Wenen

Archieffoto 2018: Een man voor de "Nizam-i Alem"-moskee in Wenen nadat deze was gesloten als onderdeel van zeven moskeeën waarvan de Oostenrijkse regering had aangekondigd dat ze zouden sluiten.

Wenen

Al vanaf de oprichting in 2012 staat KAICIID in Oostenrijk onder druk. Het centrum wil dialoog tussen de religies bevorderen, maar het feit dat Saudi-Arabië initiatiefnemer en financier is, roept kritiek op. Onder andere de Groenen zijn verklaard tegenstander van het initiatief.

Veel activiteiten van KAICIID vonden daarom buiten Oostenrijk plaats. Het centrum was bijvoorbeeld in 2018 mede-organisator een grote conferentie in Amsterdam voor joodse en islamitische leiders, met opperrabbijn Pinchas Goldschmidt als prominente spreker. Op 5 maart besloot het centrum definitief dat haar hoofdkwartier verplaatst wordt van Wenen naar een ander Europees land.

‘Ze hadden het hier moeilijk’, weet Rumeysa Dür-Kwieder. De Oostenrijkse werkt bij Dokus..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .