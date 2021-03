Huisvesting is een grotere tol voor mensen met een handicap

In de meeste EU-lidstaten zijn mensen met een handicap meer van hun besteedbaar inkomen kwijt aan huisvesting dan mensen zonder een handicap. In Nederland is het verschil groter dan het EU-gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Brussel

Eurostat onderzocht bij welke mensen meer dan 40 procent van hun besteedbaar inkomen opgaat aan huisvesting. Bij mensen met een of meer handicaps was dat 11 procent in 2019. Voor mensen zonder handicap is dit 9 procent. Dit is het gemiddelde van de 27 lidstaten die de Europese Unie kent.

Nederland, dat samen met Finland als enige de cijfers van 2020 al beschikbaar heeft, kent een verschil van drie procentpunten: 11,2 procent van Nederlanders met een of meer handicaps is meer dan 40 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan huisvesting, tegenover 8,2 procent van Nederlanders zonder handicaps. Zwitserland en Zweden gaan aan kop. In deze landen loopt het verschil op naar mee..

