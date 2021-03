Ex-president Luiz Lula is politiek nog sterk merk

Wat voor gevolgen heeft de uitspraak van de rechter?

‘Lula werd in 2018 tot een celstraf veroordeeld in het kader van het anticorruptieonderzoek ‘Operatie Wasstraat’. Het bewijs tegen hem was mager. Het hooggerechtshof heeft die veroordeling nietig verklaard. Lula had destijds berecht moeten worden in de hoofdstad Brasília, wat niet is gebeurd. In 2018 werd zijn zaak razendsnel geagendeerd. Door de uitkomst mocht hij niet aan de verkiezingen meedoen. Zal hij nu opnieuw een proces aan zijn broek krijgen? Wordt hij dan vrijgesproken of veroordeeld? Het is koffiedik kijken. Vooralsnog is Lula terug.’

Zal hij zich opnieuw verkiesbaar stellen?

‘Die ambitie heeft hij wel. Door zijn gevangenisstraf is hij in zi..

