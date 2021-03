Meghan en Harry maken tongen losNa het interview van Harry en Meghan zal ook Buckingham Palace het toneel worden van de cultuurstrijd.

Het meest sprekende moment tijdens Oprah Winfreys interview met Harry en Meghan vond plaats bij de kippen van het echtpaar. Om een indruk te geven van hun hervonden vrijheid hadden ze de interviewer uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de achtertuin van hun 12,2 miljoen euro kostende villa waar ze een ‘simpel en authentiek’ leven willen leiden. Daar blijken gelukkige kippen te scharrelen die de hertogin van Sussex had gered uit de plaatselijke legbatterij. ‘Ik hou er gewoon van dingen te redden’, beweerde ze. De symboliek was overduidelijk.