Ruzie in Israël om bekeringen

In Israël is een heftige godsdienstige en politieke discussie losgebarsten nadat het hooggerechtshof bepaalde dat ook niet-orthodoxe bekeringen erkend moeten worden. Orthodoxe partijen en rabbijnen verzetten zich fel en vergelijken liberaal-religieuze joden zelfs met honden die een keppeltje dragen.

Honden met een keppeltje of gebedssjalen - de partij UTJ vergelijkt ze met niet-orthodox bekeerde Joden.

Jeruzalem

Liberale (‘hervormde’) en conservatief-religieuze Joden ‘hebben niks’ en bekeringen via hun gemeenschappen zijn niet Joods. Zo oordeelde de Sefardische opperrabijn Yitzhak Yosef zondag nog eens snoeihard over mensen die zich niet via de orthodoxe regels van het opperrabbinaat tot het joodse geloof bekeren.

Ook zijn Asjkenazische collega-opperrabbijn David Lau was ondubbelzinnig: wie zich niet bekeert tot het jodendom via de orthodoxe weg, ‘is geen jood’.

De discussie werd meteen giftig nadat het Israëlische hooggerechtshof begin vorige week oordeeld..

