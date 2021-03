Prikbewijs moet ons ‘vrijheid teruggeven’. Werkt zo’n Europees certificaat wel?

De Europese Commissie komt over anderhalve week met een plan voor een Europees vaccinatiebewijs. Dat moet in coronatijd vrij reizen binnen de EU weer mogelijk maken. Maar waar bemoeit Brussel zich mee? En werkt zo’n Europees certificaat wel?

De andere 26 EU-regeringsleiders reageerden terughoudend. Leidt een vaccinatiebewijs, in de volksmond al snel ‘paspoort’ genoemd, niet tot ongelijke behandeling? Maar deze week maakte de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, bekend dat op 17 maart een plan wordt gelanceerd om vrij reizen tussen de lidstaten weer mogelijk te maken. Er komt een Groene Pas die aantoont of de drager is ingeënt, genezen van het coronavirus of een recente test n..

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zwengelde in januari de discussie aan: als de EU een gestandaardiseerd Europees vaccinatiebewijs invoert, dan kunnen EU-burgers die tegen corona zijn ingeënt, weer op reis in Europa. Griekenland smacht naar vakantiegangers.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.