Ophef over dood van ontslagen transgender

Er is woede ontstaan over de dood van een transgender die soldaat was in het Zuid-Koreaanse leger. Ze zou zelfdoding hebben gepleegd. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de manier waarop lhbt’ers in Zuid-Korea worden behandeld.

Seoul

'De hele Koreaanse samenleving is verantwoordelijk', zeggen activisten in Zuid-Korea over de dood van Byun Hee-soo. Afgelopen week werd ze dood aangetroffen in haar huis. Vorig jaar kwam Hee-soo in het nieuws, toen bekend werd dat zij de eerste soldaat in Zuid-Korea is van wie bekend is dat het om een transpersoon gaat.

Toen werd duidelijk dat ze in 2019 in Thailand een geslachtsveranderende operatie had ondergaan. Die operatie werd de reden tot haar ontslag. Ze was niet langer welkom als soldaat in het leger van Zuid-Korea, waar ze zich in 2017 vrijwillig had gemeld. Het ministerie van Defensie zei dat ze last zou hebben van een mentale of fysieke handicap.

Ophef ontstond toen Hee-soo een rechtszaak aanspande en vroeg om teru..

