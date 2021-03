Spanningen tussen Meghan Markle en het Britse koningshuis lopen op

Santa Barbara

Winfrey vraagt Meghan in het vrijgegeven fragment wat het paleis zal denken als ze haar verhaal horen. ‘Ik weet niet waarom ze verwachten dat we na alles wat we hebben meegemaakt stil zouden blijven’, antwoordt ze, ‘terwijl ze een actieve rol hebben in het in stand houden van onwaarheden over ons.’

Ondertussen heeft Buckingham Palace een onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen dat Meghan haar personeel zou hebben gepest. Volgens een medewerker van het paleis verjoeg Meghan twee assistenten en zou ze het vertrouwen van een derde persoonslid hebben ondermijnd. In een statement laat het paleis weten dat het geen gepest en intimidatie tolereert.

Het hele interview wordt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .