Brussel wil nog geen strikte begrotingsregels

De Europese Commissie is er al uit: de strikte begrotingsregels blijven ook volgend jaar in de ijskast. En het ‘eenmalige’ Europese herstelfonds van 750 miljard euro, dat voor premier Rutte afgelopen zomer zwaar slikken was? Commissaris Gentiloni (economie) bepleit een permanente versie in de vorm van een – door Nederland verafschuwd – speciaal eurozonebudget om toekomstige crises het hoofd te bieden.

Brussel

‘Pak de crisiskansen!’, was de boodschap die Gentiloni en zijn collega Dombrovskis (economie & werk) woensdag verkondigden. Er is hoop aan de economische horizon, mits begrotingshaviken als minister Hoekstra van Financiën voorlopig aan hun nationale boomstam geketend blijven. De grootste fout die de EU kan maken, is de huidige miljardensteun te vroeg afknijpen, aldus Gentiloni.

De interventie van de Commissie komt keurig getimed. De EU-landen moeten in april hun begrotingsplannen voor 2022 aan Brussel voorleggen en kunnen dan wel wat advies en richting gebruiken. Bovendien is het exact een jaar geleden dat de EU – voor het eerst in haar geschiedenis – de Europese begrotingsdiscipline buiten werking ..

