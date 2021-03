'Bloedige dag' in Myanmar

Honderden leerkrachten protesteerden woensdag in Mandalay voor een vreedzaam einde van de coup die het leger in Myanmar pleegde. Maar dat was tevergeefs. Myanmarese veiligheidstroepen openden opnieuw het vuur op burgers die demonstreren tegen de staatsgreep door het leger. Volgens de Verenigde Naties zijn 38 mensen omgekomen, meldde de VN-gezant voor Myanmar, Christine Schraner Burgener. ‘Het was de bloedigste dag sinds de coup op 1 februari', zei de Zwitserse op een persconferentie. In totaal zijn de afgelopen maand meer dan vijftig slachtoffers overleden en heel veel mensen gewond geraakt, voegde ze eraan toe.