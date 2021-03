Lidstaten knagen aan EU-vaccinatiestrategie

Steeds meer EU-lidstaten wijken af van de gezamenlijke Europese vaccinatiestrategie. Ze willen in een hoger tempo inenten tegen COVID-19 en kiezen zij voor vaccins die niet door het Europees Geneesmiddelenbureau zijn goedgekeurd.

Brussel

Hongarije was de eerste EU-lidstaat die Chinese en Russische vaccins toeliet; zondag liet premier Orbán zich publiekelijk vaccineren met het Chinese Sinopharm. Hongarije beschikt ook over het Russische Sputnik V, dat eveneens niet is goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenbureau EMA. Tot nu toe heeft EMA drie vaccins goedgekeurd: die van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Ook Polen, Denemarken en Oostenrijk uiten kritiek op het - in hun ogen - te trage proces van goedkeuren en kopen van vaccins in de Europese Unie. Begin deze week belde de Poolse president Andrzej Duda met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over de mogelijke levering van Chinese vaccins.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft gezegd da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .