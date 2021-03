Marokko zet relatie met Duitsland en EU op scherp

Marokko heeft maandagavond het contact met de Duitse regering opgezegd. Ministeries en andere overheidsinstanties is per brief gevraagd direct de samenwerking op te schorten met de Duitse ambassade in Marokko, zo melden Marokkaanse media.

Rabat

Met de ‘onvriendelijke maatregel’, zoals deze stap in diplomatieke termen wordt aangeduid, zet Marokko de EU stevig onder druk om kleur te bekennen in de kwestie Westelijke Sahara, zeggen deskundigen. ‘De EU is afhankelijk van Marokko als het gaat om handel, het tegengaan van migratie, terrorismebestrijding en het behoud van stabiliteit in de regio’, zegt Marokko-expert Paolo De Mas van het Afrika Studie Centrum in Leiden. ‘Daar speelt Marokko nu handig op in.’

De Westelijke Sahara, die al sinds 1975 door Marokko is ingelijfd maar door onafhankelijkheidsbeweging Polisario – met steun van Algerije – als eigen staat wordt opgeëist, kwam eind vorig jaar weer op de agenda toen de Ameri..

