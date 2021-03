Generaal leidt vaccinatie Italië

Rome

Figliuolo was de eerste Italiaan die vorig jaar logistiek werd ingezet in de coronacrisis: hij leidde de repatriëring van landgenoten uit Wuhan. Italië heeft tot nu toe zo’n 4,3 miljoen prikken gegeven op 60 miljoen inwoners. Dat is rond het EU-gemiddelde, maar de kritiek op de uitvoering zwelt aan. Zo onthulde de krant Corriere della Sera vorige week dat 800.000 doses bij bedrijven terechtgekomen zijn in plaats van bij ouderen. Tegelijk bleek dat nog maar 1 op de 10 geleverde AstraZeneca-vaccins daadwerkelijk was toegediend.

De problemen komen deels voort uit het feit dat de campagne op regionaal niveau is georganiseerd. Italië bestaat uit twintig regio’s, die elk hun eigen reserveringssysteem en regels heb..

