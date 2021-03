Buurlanden eisen vrijlating San Suu Kyi

Singapore

Zuidoost-Aziatische landen hebben op een ministersconferentie in Singapore de gezant van de militaire junta in Myanmar gevraagd de afgezette en gevangen regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere politieke gevangenen vrij te laten. Het gaat om ministers van het tien lidstaten tellende samenwerkingsverband ASEAN, waar Myanmar ook lid van is. Er was ook felle kritiek op het gebruik van geweld tegen betogers. Minstens twintig demonstranten zijn tijdens protesten door veiligheidstroepen gedood sinds het leger 1 februari de macht greep.

De premier van het gastland Singapore, Lee Hsien Loong, veroordeelde scherp het ‘dodelijk geweld' dat de militaire coupplegers in Myanmar gebruiken. Hij ziet weinig in economische sancties omdat die de bevolking maar niet de militairen zouden treffen. <