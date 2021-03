Zanzibar gaat 'te blote' mensen op het toeristische eiland bekeuren

De politie op Zanzibar gaat bekeuringen uitschrijven aan toeristen die zich ‘te bloot’ kleden in het openbaar. Dat laat de minister van Toerisme Lela Muhamed Mussa weten aan BBC Swahili. Het semi-autonome eiland Zanzibar is een toeristische trekpleister in Afrika. Met prachtige witte zandstranden, wuivende palmbomen en elke dag prachtig weer trekt het jaarlijks zeker een half miljoen toeristen. Maar het schaars gekleed over straat lopen van – vooral westerse – toeristen is een doorn in het oog van de autoriteiten. Zij willen dat toeristen respect hebben voor de lokale cultuur en de ‘gevoeligheden’ rondom kleding. Minister Muhamed Mussa vertelt dat het zeker niet de bedoeling is om iedereen op de bon te slingeren, maar ‘om te zorgen dat toeristen netjes gekleed zijn’. Zij legt vooral de nadruk op ‘het onderwijzen’ van de vakantiegangers. Volgens haar lopen toeristen soms ‘bijna helemaal naakt’ over straat. Dit past niet bij de cultuur van Zanzibar. Op het eiland wonen 1,2 miljoen mensen waarvan 99 procent zich islamitisch noemt.