Groot, christelijk Amerikaanse adoptiebureau accepteert per direct lhbt-ouders

Grand Rapids

‘Onze diensten zijn vanaf nu voor alle soorten families die in onze wereld bestaan’, schrijft directeur Chris Palusky in een brief aan de 1500 werknemers van Bethany Christian Services. ‘Onze aanpak is “Alle hens aan dek”, iedereen is welkom.’

Het is een opvallende stap voor de protestantse organisatie, waarvan de achterban voor een aanzienlijk deel uit evangelicalen bestaat. Tot voor kort werden lhbt-ouders die een kind in hun gezin wilden opnemen door Bethany doorverwezen naar andere bureaus. ‘Gods ontwerp voor het gezin is het huwelijk, een levenslang verbond tussen een man en een vrouw’, was sinds 2007 het officiële statement van de adoptiedienst.

rechtszaak

Het beleid van Bethany om lhbt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .