Prins Philip naar ander ziekenhuis

Londen

De Britse prins Philip is maandagochtend overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth werd per ambulance van het King Edward VII's Hospital naar het St Bartholomew’s Hospital, eveneens in Londen, gebracht. De hertog van Edinburgh ligt al bijna twee weken in het ziekenhuis met een infectie. Daarvoor blijft hij voorlopig nog onder behandeling. Ook ondergaat hij een hartonderzoek, meldt Buckingham Palace. Volgens het paleis gaat het naar omstandigheden goed met Philip, die in juni zijn honderdste verjaardag hoopt te vieren. <