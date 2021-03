Gorbatsjov: verbreek band Rusland-EU niet

Moskou

Gorbatsjov, die dinsdag 90 jaar wordt, stelt dat gesprekken tussen Moskou en de Europese Unie van het grootste belang zijn, ook al is de EU nu terughoudend. ‘Ze zijn allemaal eerst terughoudend. Dat is altijd al zo geweest. Maar alleen via onderhandelingen, vooral die op het hoogste niveau, kunnen positieve resultaten worden bereikt.’

De reactie van Gorbatsjov komt via het kantoor van zijn stichting, de Gorbachev Foundation, op vragen van het Nederlands Dagblad over de breuk in de relaties tussen de EU, Amerika en Moskou.

slechte ontwikkeling

‘Deze “echtscheiding” ziet hij als een bijzonder slechte ontwikkeling’, zegt Pavel Palazjtsjenko van de stichting. Gorbatsjov zelf suggere..

