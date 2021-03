Viktor Orbán en Fidesz op weg naar de uitgang

Brussel

‘De boodschap is duidelijk. Als Fidesz niet welkom is, voelen we ons niet gedwongen om in de EVP-fractie te blijven’, schrijft Orbán in een brief aan Manfred Weber, de voorzitter van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement.

Aanleiding voor de brief is een voorgenomen wijziging van de statuten van de Europese Volkspartij. Deze aanpassing maakt het mogelijk om complete groepen Europarlementariërs buitenspel te zetten. Nu kan de EVP alleen individuele leden schorsen. Woensdag stemmen de christendemocraten over de nieuwe regels.

Voor Orbán is de statutenwijziging een teken aan de wand, want deze kan ervoor zorgen dat zijn partij buiten de EVP komt te staan. De wijziging ‘is op ..

