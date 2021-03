Michail Gorbatsjov bereikte wat hij niet wilde

De jonge Michail overleefde ooit een hongersnood door gekookte kikkers te eten die zijn grootvader had gevangen. Hij wilde vrijheid en een betere toekomst voor zijn land. Gorbatsjov zette echter het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in gang en bereikte wat hij niet wilde.

Moskou – Boedapest

Negentig wordt hij deze dinsdag, Michail Gorbatsjov. De man die Europa en de wereld binnen zes jaar ingrijpend heeft veranderd. De man ook die de Nobelprijs voor de Vrede won en die door Moskou volledig is afgesneden van de politiek. ‘Hij is nooit echt deel van de politieke elite geworden. De eerste die hij belde direct nadat hij was afgetreden als president van de Sovjet-Unie, was Hans-Dietrich Genscher, de Duitse minister van Buitenlandse zaken’, vertelt Janós Zolcer, die een interactief boek schreef over Gorbatsjov. ‘Met zijn opvolger Boris Jeltsin heeft hij nooit meer gesproken e..

