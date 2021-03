Tripoli

Het Duitse schip Sea Watch 3 heeft 147 vluchtelingen gered voor de Libische kust. Volgens de organisatie werden zaterdag 102 mensen opgepikt nadat hun opblaasbare boot in de Middellandse Zee in de problemen raakte; een dag eerder nam het schip 45 migranten aan boord die Europa probeerden te bereiken via zee. De Sea Watch 3 lag zeven maanden aan de ketting, maar kon een week geleden weer uitvaren. <