Vluchteling op Lesbos steekt zichzelf in brand

Een 26-jarige Afghaanse vrouw stak zichzelf zondag op Lesbos in brand en werd in het ziekenhuis opgenomen. Nu hangt de hoogzwangere vluchteling een rechtszaak boven het hoofd vanwege brandstichting, vernieling en het in gevaar brengen van andermans leven.

Mytilini

De vrouw, die volgende week moet bevallen van haar vierde kind, onderging in het ziekenhuis een urenlang verhoor door de Griekse politie, vertelt haar advocaat aan The Guardian. Ze had recent de asielstatus toegekend gekregen, maar mocht op het laatste moment niet mee op het vliegtuig naar Duitsland, vanwege haar vergevorderde zwangerschap. Duitsland liet deze week driehonderd mensen van Lesbos overvliegen en nam sinds april vorig jaar 2.000 mensen van het eiland op.

Nadat de vrouw, die sinds 2019 op Lesbos is, had gehoord dat ze niet mee mocht en volgens getuigen niet goed had begrepen dat ze na haar bevalling alsnog zou kunnen gaan, stak ze uit wanhoop haar tent in brand terwijl ze zelf binnen was.

De brand werd snel geblust door..

